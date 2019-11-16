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Bıçaklı saldırgan mahkemeye çıkarıldı!

(Kamalı Haber) - Girne’ye bağlı Çatalköy’de Berk Özdenefe’yi üç yerinden bıçaklayan Ahmet Gömülü dün mahkemeye çıkarıldı.

16 Kasım 2019 Cumartesi 18:06
Bıçaklı saldırgan mahkemeye çıkarıldı!

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Tufan Yoncacı mesele ile ilgili olguları aktardı.  Polis, zanlının Girne’ye bağlı Çatalköy’de saat 02.00 sıralarında Şht. Kamil Dimililer Caddesi üzerinde kız arkadaşı ile tartıştığı için kendisini uyaran Berk Özdenefe’ye üzerinde taşıdığı bıçakla saldırıp, göğüs, bel ve sağ bacağından yaraladığını ve olay yerinden kaçtığını söyledi.  Olayda yaralanan Berk Özdenefe kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sevk edildiğini kaydeden polis, yapılan tedavisi sonrası cerrahi servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Olaydan sonra zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını, yaralının hayati tehlikesi olmadığını kaydeden polis, Ahmet Gömülü, “katle teşebbüs ve ağır yaralama” suçlarından mahkemeye çıkarıldığını söyledi.Polis, zanlının ifadesinde Özdenefe ile tartıştığını, daha sonra aracına binip gittiğini ancak kendisini takip etmeye devam eden Özdenefe’nin aracının önünü kesip sopa ile saldırdığını iddia ettiğini belirtti.Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.  

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