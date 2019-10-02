Bıçaklı saldırgana 2 gün tutukluluk emri verildi

Lapta’da bu gece, birlikte yaşadıkları evde , annesi ve kız kardeşini bıçakla rehin alan Selahattin Işık adlı bir şahıs, olaya müdahale etmeye gelen polis memurunu bıçakla yaraladı. Yaralama, kasti hasar,polisi darp ve görevden men etme ve kanunsuz bıçak taşıma suçlarından , tutuklanan zanlı , bugün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Zafer Beyazkaya mahkemede verdiği yeminli ifadede, bu gece 1.15 sıralarında Lapta’daki ikametgahın avlusu içerisinde aynı yerde sakin Selahattin Işık’ın , annesi Nuray Işık ve Kız kardeşi Ayşe Işık’ı bıçak ile tehdit ettiği bilgisinin gelmesi üzerine olay yerine gidildiğini belirtti.

Olay yerine gidildiğinde, aynı ikametgahı paylaşan aile üyeleri Nuray ve Ayşe Işık’ın uyuşturucu kullanan zanlının kendilerine bıçak ile saldırdığını ve konu şahsın kendi müsaadeleriyle evden alınmasını istediğini ifade eden tahkikat sorumlusu, akabinde ailenin isteği üzerine ikametgaha girilerek zanlı Selahattin Işık’ın saklandığı odanın kapısının kırıldığını anlattı.

Tahkikat memuru, zanlının, kapının kırılmasının ardından, zanlının elinde bulundurduğu ağız uzunluğu 21 , toplam uzunluğu 36 santim olan tahta saplı ekmek bıçağıyla , ikametgah dışına çıkıp avluda olaya müdahale için bulunan Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Fatih Burhan Gezer’e , sol leğen kemiğinin üzerine doğru birkaç kez sallayıp vurarak yaraladığını ve olay yerinden kaçtığını kaydetti.

Zanlının olaydan 2 saat sonra, tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile aynı sokak üzerinde bulunan sahipsiz metruk bine içinde tespit edilerek tutuklandığını dile getiren tahkikat sorumlusu, bıçak ve polis memuru Fatih Burhan Gezer’e ait olan delik polis gömleği emare olarak alındığını anlattı.

Polis Memuru Fatih Burhan Gezer’in, Girne Doktor Akçiçek Hastanesi’nde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olduğunu dile getiren tahkikat sorumlusu, tahkikatın yeni başladığını , zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere müdahale edebileceğini, zanlının Lefkoşa Barış Akıl Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar da, zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verdi..