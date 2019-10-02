Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen 12 yanlış
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen...
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı

Bıçaklı saldırgana 2 gün tutukluluk emri verildi

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:14
Bıçaklı saldırgana 2 gün tutukluluk emri verildi

Lapta’da bu gece, birlikte yaşadıkları evde , annesi ve kız kardeşini  bıçakla rehin alan  Selahattin Işık adlı  bir şahıs, olaya müdahale etmeye gelen  polis memurunu bıçakla yaraladı. Yaralama, kasti hasar,polisi darp ve görevden men etme ve kanunsuz bıçak taşıma suçlarından , tutuklanan zanlı , bugün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Zafer Beyazkaya mahkemede verdiği yeminli ifadede, bu gece 1.15  sıralarında Lapta’daki ikametgahın avlusu içerisinde aynı yerde sakin Selahattin Işık’ın , annesi Nuray Işık ve Kız kardeşi  Ayşe Işık’ı bıçak ile tehdit ettiği  bilgisinin gelmesi üzerine  olay yerine gidildiğini belirtti.

Olay yerine gidildiğinde, aynı ikametgahı paylaşan aile üyeleri  Nuray ve Ayşe Işık’ın   uyuşturucu kullanan zanlının  kendilerine bıçak  ile saldırdığını ve konu şahsın  kendi müsaadeleriyle  evden alınmasını istediğini ifade eden tahkikat sorumlusu, akabinde ailenin isteği üzerine ikametgaha girilerek  zanlı Selahattin Işık’ın saklandığı odanın kapısının kırıldığını anlattı.

Tahkikat memuru, zanlının, kapının kırılmasının ardından, zanlının elinde bulundurduğu ağız uzunluğu 21 , toplam uzunluğu 36 santim olan tahta saplı ekmek bıçağıyla , ikametgah  dışına çıkıp  avluda olaya müdahale için bulunan Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru  Fatih Burhan  Gezer’e , sol leğen  kemiğinin  üzerine doğru birkaç kez sallayıp vurarak  yaraladığını ve olay yerinden kaçtığını kaydetti.

Zanlının olaydan 2 saat sonra,  tasarrufunda bulundurduğu  bıçak ile  aynı sokak üzerinde bulunan sahipsiz metruk bine içinde tespit edilerek tutuklandığını  dile getiren tahkikat sorumlusu, bıçak  ve polis memuru Fatih Burhan Gezer’e ait olan  delik polis gömleği emare olarak alındığını anlattı.

Polis Memuru Fatih Burhan Gezer’in, Girne Doktor Akçiçek Hastanesi’nde  gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından  taburcu olduğunu dile getiren tahkikat sorumlusu, tahkikatın yeni başladığını , zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere müdahale edebileceğini, zanlının Lefkoşa Barış Akıl  Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde  kontrolden geçirilmesi gerektiğini  vurgulayarak, zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk  talebinde bulundu.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar da, zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verdi..

banner22
Anahtar Kelimeler:
BıçakHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbol oynarken yaşamını yitiren gencin ölüm nedeni belli oldu
Futbol oynarken yaşamını yitiren gencin ölüm nedeni belli oldu
Değişim programı çerçevesinde yarın resepsiyon düzenleniyor
Değişim programı çerçevesinde yarın resepsiyon düzenleniyor
Gizli anlaşma yapan zanlılar mahkemede
Gizli anlaşma yapan zanlılar mahkemede

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim