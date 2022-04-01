Bıçaklı: Siz Ancak Da Batırmayı Bilirsiniz

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı mitingde Kıbrıs Türk halkına seslendi.

Bıçaklı’nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



‘İnşallah yağmur yağar Cuma günü ve miting yapılamaz’ diye bir şey okudum. Sucuoğlu; sen de adamlarında bilecek ki taş da yağsa biz buradayız. Bunu bileceksiniz.

İnternetler kesildi, telefonlar kesildi. Ne var, ne oluyor? Sesimizi kesemezsiniz. Biz buradayız, varız.

Memlekette elektrik yok, ilaç yok, su yok, hiçbir şey yok ama kara Mercedesler var. ‘800 Milyona Mercedes alın, binin gezin arkanızda da cipler gezsin’ ancak onu bilirsiniz.

Buraya geldik bir sürü demirler, itfaiye arabası bir sürü Polis. Ne oldu ama? Kimden korkarsınız? Biz istedik içeri girelim de giremedik? Öyle bir şey mi var? Nereden çıktı bu? Bu polisler bizim kardeşimiz, ailemiz arkadaşımız… Bizim onlarla işimiz yok, bizim işimiz sizinle.

Sendikalar 15 gün evvel öneri paketi verdi. Çıkıyor bir bakan ve diyor ki ‘bize önerilerini vermediler’. Neredesin be bakan sen? Hala daha uyun.

Asgari ücretliyi, memuru, işçiyi esnafı mahvettiniz herkesi. 2 Ayda bir hayat pahalılığı verin derik. Atamalardan vakit bulup bizle bu öneriyi bile görüşemediler. Bir de hayat pahalılığı kalkacakmış diyorlar. Hade be kaldırın da göreyim sizi.

10 Senedir KIB-TEK’ yatırım yapın dedik. Ne oldu karanlıktayız, karanlıkta! KTHY nerede? ETİ nerede? Salamis nerede? Ancak da batırmayı bilirsiniz.

Şimdi sıra belediyelere geldi. Verin Devlet katkılarını gününde. Hade gelin küçültün de göreyim bakayım. Hade yapın. Sucuoğlu 50 milletvekili çoktur. 20’ye düşürelim. Hade gel azaltalım vekilleri de. 10 Bakan da fazla 2 tane bile çok bu memlekete sizin gibiler. Azaltın onu da.

Bu bir uyarı eylemidir. Yanlış yapıyorsunuz diyoruz. Ya düzeltin bunları ya da bir sonraki gelişimizde burada biz olacağız siz olmayacaksınız.