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Bıçaklı: "Yasal düzenleme yapılıp sendikalaşmalı"

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, “yetkililerden açlık sınırının altına işçi çalıştırmayı talep edenleri” kınadıklarını belirtti.

26 Eylül 2017 Salı 11:50
Bıçaklı: "Yasal düzenleme yapılıp sendikalaşmalı"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, “yetkililerden açlık sınırının altına işçi çalıştırmayı talep edenleri” kınadıklarını belirtti.

Bıçaklı, yazılı açıklamasında, Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’i ziyaretinde ayda 50 dolara işçi çalıştırmak için talepte bulunduğunu savunarak, şunları ifade etti:

“Üçüncü ülke uyruklu işçilere 500 dolar ayda verdiklerini, bunun ülkede pahalılık yarattığını söyleyerek rakamın aşağıya çekilmesini, açlık sınırının altına işçi çalıştırmayı talep ettiler. Türk–Sen olarak bu zihniyette olan Sanayi Odası Başkanını ve bunun gibi düşünenleri kınıyoruz.

Özel sektörde bir an önce yasal düzenleme yapılarak çalışanların sendikalaşması sağlanmalı.”

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