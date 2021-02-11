BIÇAKLI: “YENİ BELİRLENEN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLAR YİNE AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ”

Türk-Sen Genel Başkan Arslan Bıçaklı, yeni belirlenen asgari ücretle çalışanların açlığa mahkum edildiğini ileri sürdü.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, taraflara Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nu yeniden toplayarak asgari ücretin günün koşullarına göre yeniden belirlenmesi ve 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya konulması için çağrı yaptı.

Bıçaklı, son dönemlerde dövizin patlama yaptığını, kamudaki harçlar dahil tüketim maddelerine sürekli yapılan zamlarla çalışanların alım gücünün yüzde 40 oranda gerilediğini savunarak, bu dönemde asgari ücrete bir yıl aradan sonra yapılan “şaibeli” bir toplantı sonucunda verilen artışla özellikle özel sektörde asgari ücretle çalışanların açlığa mahkum edildiğini öne sürdü.

Yasaya uygun olarak dört kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilmesi için asgari ücretin 5 bin 560 TL olması gerektiğini ifade eden Bıçaklı, bunun 1 Ocak’tan itibaren uygulanması gerektiğini kaydetti.

Bıçaklı, “Bu nedenle ‘şaibeli’ bir toplantı sonucunda belirlenen yeni asgari ücreti kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Bıçaklı, bu konuda yaşanan bunca karmaşa içinde yasal olarak itiraz ederek konuyu daha da karmaşa içine sokmak ve uygulamayı engelleyen taraf olmak istemediklerine işaret ederek, taraflara komisyonu yeniden toplamları çağrısında bulundu.