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Bican: “Güzelyurt’un göz göre göre yok olmasına seyirci kalmayacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Osman Bican, “Güzelyurt’un göz göre göre yok olmasına seyirci kalmayacağız” dedi. Bican, göreve gelmeleri durumunda, öncelikle gençlerin Güzelyurt’tan göç etmemesi için yoğun mesai harcayacaklarını kaydetti.

19 Eylül 2022 Pazartesi 14:42
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Bican: “Güzelyurt’un göz göre göre yok olmasına seyirci kalmayacağız”


CTP’den yapılan açıklamaya göre, Bican, Güzelyurt Açık Pazarı ve Güzelyurt Çarşısı’nı ziyaret etti. Osman Bican’a, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve bazı milletvekilleri eşlik etti. Güzelyurt halkının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaştı.

Ziyaretlerinde yaptığı konuşmada Güzelyurt’un yıllardır doğru politikalarla yönetilmediğini savunan Bican, gençlerin Güzelyurt’tan göç etmeye devam ettiğini ifade etti ve söz konusu durumla ilgili hiçbir adım atılmadığını kaydetti.

Göreve gelmeleri durumunda gençlerin sıkıntılarıyla ilgili yoğun mesai harcayacaklarını belirten Osman Bican, yeni vizyon ve projelerle yola çıktıklarını dile getirdi.

-“Güzelyurt hak ettiği değeri bulmalı”

Belediyeciliğin sadece “çöp toplamak” olmadığını ifade eden Osman Bican, Güzelyurt halkının bundan çok daha fazlasını hak ettiğini belirtti. Bican, Güzelyurt’un hak ettiği değeri bulması gerektiğini kaydetti.

Güzelyurt’un değişime ve gelişime her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirten Osman Bican, Güzelyurt’taki milletvekili sayısının üçe düştüğünü hatırlattı.

Gençlerin Güzelyurt’ta kalması için yıllardır hiçbir proje geliştirilmediğini ifade eden Bican, “bölgenin göz göre göre erimesine seyirci kalmayacaklarını” belirtti.

Osman Bican, “Güzelyurt’a yıllardır hak ettiği değer verilmiyor. Güzelyurt’u terk edilmiş bir bölge olmaktan kurtaracağız. Yeni plan ve projelerle tüm bunları yapmaya hazırız. Güzelyurtlular; beklentilerinizi yükseltin, CTP’nin yerel yönetimlerdeki başarısı, buraya da yansıyacak” diye konuştu.

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