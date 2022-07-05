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Bıktırdınız, usandırdınız ve sonunda delirttiniz!

SES Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Aytuğ Türkkan'ın köşe yazısı...

05 Temmuz 2022 Salı 16:11
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Bıktırdınız, usandırdınız ve sonunda delirttiniz!
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Akdeniz’in göbeği..

Yaz..

Bunaltıcı bir sıcak..

Günün tüm yorgunluğu ile evinize geliyorsunuz.. Kapıyı açtığınızda aşırı bir sıcak..

Klima kumandasına uzandığınız anda acı gerçekle karşı karşıya kalıyorsunuz!

Elektrik yok.. Saatlerce bekliyorsunuz ama nafile..

Ertesi gün yine yorucu bir gün sizi bekliyor.. Uyumalısınız ama ne mümkün!

Klima olmadan imkansız..

Akreple yelkovan birbirini kovalamaya devam ediyor.. Neredeyse gün ağıracak, gözünüzden uyku akıyor ama vücudunuzdaki ter damlaları çok daha bunaltıcı..

Uyku yok..

Ve bir anda ditt diye bir ses duyuyorsunuz ve o an anlıyorsunuz ki klimaya elektrik akımı ulaştı..

“Ne kadar uyursam şanstır” diyerek kapıyorsunuz gözünüzü ama birkaç saat sonra telefonun alarmı ile iş saatinin geldiği uyanmanız gerektiği uyarısını alıyorsunuz!

Uykusuz, bitkin.. Yıpranmış ve sinirli..

Ve böylesi bir ruh haliyle hangi işi yaparsanız yapın nasıl verimli olabilirsiniz ki?

Ya iş yeri sahibi iseniz..

Elektriksizliğin yarattığı iş yapamama hali ama ayın başında zamlı miktardaki faturaları bir tamam gününde ödeme zaruriyeti..

Bunun üzerinize yüklediği stres..

Sonra da “ani ölümler attı, kalp krizleri arttı, acaba neden?” diye sorup duruyoruz..

Sosyal medyada küfürlerin ardı arkası kesilmiyor..

Resmen yaşattıklarınızla hepimizi delirttiniz!

//**//

Topluma göz göre göre yaşatılan elektrik rezaleti sadece bir örnektir..

Her konuda sınıfta kalmış, yaşatılanlarla üçüncü dünya ülkesini andıran bu güzelim adayı maalesef çağdışı kalmış yaşanmaz bir hale getirdiniz!

Tamam anladık, yanlışlar yaptınız, beceriksizsiniz, bir yakıtı bile getiremediniz…

Yahu yok bir görevli ülkedeki kesintilerin bir plan programını yapıp vatandaşa duyuracak..

“Şu bölgeye şu saat ile şu saat arası elektrik verilemeyecek, özür dileriz” bile deseniz o bölgede yaşayan insanlar hayatlarını planlayabilirler ama, onu bile düşünüp yapabilecek bir kapasite maalesef ki yok!

Hayatımız hep bir acı sürprizlerle dolu!

Gerçekten bıktırdınız, usandırdınız ve sonunda delirttiniz..

Yeter artık…

Yok mu birileri; çıkıp hepimizi delirten bu başarısızlığın hesabını sorsun..

Var aslında ama kurumdan sorumlu Bakan’ın derdi bile değil..

Baksanıza Sunat Atun bey hacca gitmiş.. Allah kabul etsin sayın bakanım..

Bari ülkenin içine düşeceği bu duruma bir tedbir alıp gitseydiniz.. Bu kadar mı duyarsızsınız?

Yazık!..

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