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Bilal Cananoğlu hayatını kaybetti

Ülkemizin sevilen simalarından, dünyalar iyisi Bilal Cananoğlu hayatını kaybetti.

30 Kasım 2022 Çarşamba 21:55
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Bilal Cananoğlu hayatını kaybetti



Cananoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Bilal Cananoğlu’nun cenazesi 2 Aralık Cuma günü saat 11:40’da kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

Akdoğan Belediye Başkanı ve Mesarya Belediyesi Başkan adayı Ahmet Latif  sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayımladı:

“Emekli öğretmen, sevilen insan Bilal Cananoğlu hocamızı, maalesef bugün kaybetmiş bulunuyoruz. Geride kalan evlatlarına, ailesinin ve tüm sevdiklerinin başı sağolsun. Mekanın cennet olsun...”

Anahtar Kelimeler:
Bilal CananoğluVefat
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