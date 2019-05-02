Bilge lord'dan Çakıcı hakkında şok sözler

EVRİM KAMALI

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan sanık Bilge Lord’un duruşmasında dün şok konuşmalar ortaya çıktı. Dünkü duruşmada Başsavcı Muavini Yardımcısı Ahmet Varol, Bilge Lord’u cezaevinde 16 Ocak’tan itibaren cezaevindeki tüm hal ve davranışlarıyla ilgili tahkikat yürütmesi konusunda görevlendirildiği Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube’de görev yapan polis memuru Hamza Tarman’ı dinletti.

Tanık Hamza Tarman, 16 Ocak 2019 tarihinden itibaren, adliye şubesinde görevli bir polis çavuşu, kadınlar koğuşundaki telefon ve kamera kayıtların ile özel taleplerin yazılı yapıldığı defterden el yazı imza örnekleri aldığını mahkemeye aktardı. Bilge Lord’la birlikte aynı koğuşta kalan iki kadın mahkumdan ifade aldığını anlatan Tarman, Lord’un cezaevinde iyi diyalogları olduğu, el işleri yaptığını mahkemeye aktardı. Polis, Bilge Lord’un annesi ve ablasıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, avukatı ve psikiyatr uzmanı Mehmet Çakıcı’ya güvenmediğini ve onların kariyer peşinde olduklarını söylediği sözler mahkemeye aktarıldı. Polis, Bilge Lord’un annesiyle yaptığı ve kayıt altına alınan görüşmesinde sesini değiştirip, “Şimdi Çakıcı gelecek. Telefonda yorum yapma” ve “Mahkemeye bir üniversitenin dekanı gelecek, halledecek” dediği aktarıldı.

Tahkikat memuru Hamza Tarman, Bilge Lord’un cezaevinde tasarrufunda bulunan “Ol der ve olur” isimli kitabın cezaevine yasal olmayan yolla sanığın tasarrufuna geçtiğini anlattı. Tarman, kitabın Psikiyatris Mehmet Çakıcı ile görüştüğü dönemde tasarrufuna geçtiğinin belirlendiğini söyledi. Polis memuru Hamza Tarman, annesine telefonda “Az kaldı kavuşacağız. Her şey geçecek” dediğini söyledi. Tarman, Bilge Lord’un annesi ve ablasıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, Psikiyatr Mehmet Çakıcı ve avukatı Mehmet Kaptan Bensen’in amaçlarını anladığını söyleyip, “Bizi kullanıyorlar. Fadıl beye de anlatacağım. Çakıcı çok yüzsüz. Sizi ararsa konuşmayın. Ben bir şey söylesem de görüşmesem de raporu yazacak” dediği mahkemeye aktarıldı. Sanık Bilge Lord’un ablasıyla telefon görüşmesinde, “İnternetteki haberlere yapılan yorumları hazmedemiyorum” derken, ablasının da, “Kafana takma. Başka bir olay olunca bu olay unutulacak” demesi dikkat çekti. Polis, kayıtlarda Bilge Lord’un annesinin telefon görüşmelerinde “Duruşmaya gazeteci geldi mi?” sorusunu sorduğunu, Lord’un ise, “Başımı hiç kaldırmıyorum. Üç gazeteci geldi. Bugün karşı taraf (savcılık) söz alacak. Ağzı dili tutulsun ” dediğini aktardı. Polis, Lord’un, ablasının çocuğuyla ilgili vücuduna dövme yaptırmak istediğini söylemesi üzerine “Koluna dövme yaptırmasın. İş ararken önüne engel olur” dediğini mahkemeye aktardı.

Başkan Fadıl Aksun, davayı ön duruşmaya devam edilmek üzere 8 Mayıs’a erteledi.