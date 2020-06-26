Bilge Lord davasında karar verildi

7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Nüvit Gazi açıkladı. Gazi, adam öldürme suçunun müebbet hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğuna değindi.

Adam öldürme suçlarının her geçen gün arttığına vurgu yapan Gazi, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olanlara karşı kamu menfaati gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Gazi, 'Yaşam hakkı'nın Anayasamızın öngördüğü temel hak ve özgürlüklerin en önemlilerinden olduğunu belirtti.

Gazi, Ağır Ceza Mahkemelerinin gündemindeki dosyalardan küçük bir ada ülkesi olan KKTC'de adam öldürme suçunun her geçen gün arttığının altını çizdi.

Gazi, adam öldürme suçlarının toplumu son derece rahatsız ve huzursuz ettiği, toplum bireylerinin gelecek kaygısına kapılmasına vesile olduğu ve bu nedenle toplumda güven ve huzur içinde yaşama duygusunun zaafiyete uğradığı, bunun sonucunda da toplum bireylerinin toplumda can güvenliği olmadığı endişesine kapıldıkları yadsınamayacak bir gerçek olduğunu belirtti.

Başkan Nüvit Gazi, sanığın boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşinin Facebook’ta paylaştığı fotoğrafta kendisinin ve özoğlu olan maktülun olmaması nedeniyle, maktülü planlayarak öldürdüğünü belirtti. Gazi, sanığın 7 yaşında ve savunmasız olan kendi çocuğuna karşı kou suçları işlemesinin işlenen suçların vahametini artırdığı gibi, sanık tarafından maktulün göğüs ve karın kısmına saplanan 4’ü öldürücü 19 bıçak darbesiyle öldürmesinin vahşeti ortaya koyduğunun altını çizdi. Gazi, Kıbrıs Türk kültüründe aile ve aile içi ebevyn- çocuk ilişkisine büyük önem verildiğini ve ailelerin çocuklarını üzerine titremekte ve onlar için yapacakları fedakarlıkta sınır tanımadıklarını söyledi.

Başkan Nüvit Gazi, kamu menfaati gereği benzer suçların işlenmesini önlemek amacıyla caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Gazi, sanığın suçu soğukkanlı bir şekilde işlediğinin altını çizip, maksimum ceza olan ömür boyu hapis cezası verdiklerini açıkladı.