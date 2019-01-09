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Bilge Lord için istinaf kararı bekleniyor

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:05
Bilge Lord için istinaf kararı bekleniyor

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord’un avukatı Mehmet Kaptan Bensen, Lord’un akıl hastası olduğu gerekçesiyle başvurduğu istinaf bu sabah görüşüldü.

   Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Kunduracı’nın ceza-i ehliyet yönünden değil ancak ithamı anlama yetisi olup olmadığı yönünden yeniden psikiyatr muayenesinden geçirilmesine karar vermişti. Bu rapor beklenirken, sanığın avukatı, Bilge Lord’un akıl hastası olduğu gerekçesiyle davayı istinaf etmişti. 

   Yüksek Mahkeme’de Gülden Çiftçioğlu’nun başkanlığında, Bertan Özerdağ ve Beril Çağdal’dan oluşan  heyetin huzurundaki davada, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Ahmet Varol, savunma adına Avukat Mehmet Kaptan Bensen hazır bulundu.

   Avukat Mehmet Kaptan Bensen, dünkü davada, müvekkilinin suçu kabul ettiğini ancak akıl hastası olduğunu savundu.

   Bilge Lord Kunduracı’nın avukatı Bensen, 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı’nın suçun işlenmesinin öncesinde psikiyatr tedavisi gördüğünü, ağır ilaçlar kullandığını ve olay günü de kanında bu ilaçlardan olduğunu belirtip, suçun işlendiği anda ceza-i ehliyeti olmadığını ileri sürdü.

    Avukat Mehmet Kaptan Bensen, Ağır Ceza Mahkemesi’nin sanığın hukuki ehliyeti ve ceza-i ehliyeti açısından adli psikiyatr tarafından muayene edilmesini reddetmesinin hata olduğunu savundu.

   Bensen, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının ilk etapta belirlenmesi gerektiğini söyleyerek, “Masrafa ve zaman kaybına neden olmaması açısından hem hukuki hem de ceza-i ehliyeti açısından adli psikiyatr tarafından muayene edilmesi gerekiyor” dedi.

   Bensen, sanığın KKTC’deki tek adli psikiyatr olan Dr. Mehmet Çakıcı tarafından muayene edilmesi gerektiğini ileri sürdü. 

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   Bensen, öte yandan cinayetin öncesinde Bilge Lord’u muayene eden uzman raporlarının PI aşamasında mahkemeye sunulmamasının hata olduğunu ileri sürdü.

Varol: Akıl hastasıysa akıl hastanesine sevk edilecek

   Kıdemli Savcı Ahmet Varol, sanığın akıl hastası olması durumunda, Bakanlar Kurulu’na bildirileceğini ve sanığın akıl hastanesine sevk edileceğini belirtti.

   Alt mahkemenin, sanığın ilk etapta ithamı anlayıp, anlamadığını belirlenmesini sağlamak zorunda olduğuna vurgu yapan Varol, istinafı yapmamış olsaydı 7 Ocak’ta uzman doktorların mahkemeye gelip, sanığın akıl hastası olup olmadığını açıklayacağına değindi.

   Bilge Lord’un “Suçumu kabul ediyorum ama akıl hastasıyım” müdafaasını yaptığını söyleyen Varol, suça bağlayıcı tüm unsurları mahkemeye sunarak, ispat etme yükümlülüğü olduğunu söyledi.

   Varol, “Bir annenin oğlunu gece boyunca farklı saatlerde bıçakladığı bir davada, dava ekonomisi uygulayacak değilim. En ince ayrıntılarına kadar, davanın detayları mahkemeye aktarılmak zorundayım. Ben adaletin peşindeyim. Tüm verilerimi Ağır Ceza Mahkemesi’ne aktarmakla mükellefim” dedi.

   Davanın tüm unsurlarıyla ülkemizde ilk kez görülen bir vaka olduğunu ve bir annenin oğlunu 18 saat süren filleri neticesinde geliştiğine değinen Varol, sanığın ithamı anlayıp, anlamadığının anlaşılması için uzmanlara başvurulmasının hata olmadığını savundu.

    Başkan Gülden Çiftçioğlu, davayı kararı okunmak üzere süresiz erteledi.

(Kamalı Haber) 

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Bilge Lord
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