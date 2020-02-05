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Bilge Lord'un 10 Şubat’a ertelendi

05 Şubat 2020 Çarşamba 17:24
Bilge Lord'un 10 Şubat’a ertelendi
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(Kamalı Haber) - 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord  dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Cinayet davasından Avukat Mehmet Kaptan Bensen’in geri çekilmesi ve Lord’un yeni bir avukat talep etmesi üzerine Lefkoşa Mahalli Baro Başkanı Arzu İzveren Bilge Lord’a avukat Kaya Muhtaroğlu’nun atanmasını önerdi. 

Mahkeme, Muhtaroğlu’nu sanığın avukatı olarak atadı. Muhtaroğlu, davayı incelemek için süre talep etti. Oğlunu planlayarak, iki gün boyunca göğüs ve karın kısmından defalarca bıçaklayarak öldürmekle itham edilen ve ithama karşılık, “Hayır kabul etmiyorum” yanıtını veren Lord’un dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde davası 10 Şubat’a ertelendi. 

Anahtar Kelimeler:
Bilge Lord
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