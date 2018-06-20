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Bilgen: "Belediye çek yasağında, ancak çek defteri verildi"

CSP Taahhüt Ticaret LTD. Direktörü Abdullah Bilgen, Büyükkonuk Belediyesi tarafından dolandırıldığını ve 250 bin lira zarar ettiğini savundu.

20 Haziran 2018 Çarşamba 09:39
Bilgen: "Belediye çek yasağında, ancak çek defteri verildi"

Yeni Bakış'ta yer alan habere göre, CSP Taahhüt Ticaret LTD. Direktörü Abdullah Bilgen, 2014 yılında Büyükkonuk Belediyesi ile iş yaptığını, belediyenin kendisine verdiği 250 bin liralık çekin karşılıksız çıktığını belirtti. Abdullah Bilgen, 4 yıl önce Büyükkonuk Belediyesi’ne 250 bin lira değerinde katran sattığını ifade ederek, belediye tarafından kendisine verilen çekin karşılıksız çıktığını söyledi. Bilgen, Büyükkonuk Belediyesi’nin bu olayla birlikte çek yasağına girdiğini belirterek, kendisinin ise mahkemeye başvurduğunu, belediyenin borcunu ödemesi için mahkeme tarafından emir çıktığını kaydetti. 

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“Belediye çek yasağında, ancak çek defteri verildi”

Bilgen, mahkeme kararına rağmen Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu tarafından kendisine tek kuruş dahi ödenmediğini söyleyerek, Merkez Bankası Poliçeler Yasasına göre ödenmemiş olan çekler ödenmeden yeni çek defteri alınamayacağını belirtti. Bilgen, buna rağmen iki hafta önce Büyükkonuk Belediyesi’ne Capital Bank tarafından çek defteri verildiğini ifade ederek, şunları söyledi, “Başkan Ahmet Sennaroğlu’nun babasının eli kolu uzundur. Çek yasağında olmasına rağmen bu banka tarafından belediyeye çek defteri verildi. Konuyla ilgili 12 Haziran’da Merkez Bankası da dahil olmak üzere polise suç duyurusunda bulundum. Büyükkonuk Belediyesi yüzünden mağdur oldum, işimizden olduk. Şimdi çocuklarım bıraktığım işi sürdürmeye çalışıyor. Suç işleyip çek yasağına giren arkası var diye bu memlekette yeniden çek defteri alabiliyor. Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu borcu olan 250 bin lirayı ne zaman ödeyecek? Belediyeye icra da yapamadık. Bekliyoruz.” 

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Mağusalı 2018-06-20 10:05:54

Nerdesin Ahmet Başgan ? Hani hastane önlerinden canlı yayın yaptığın gibi şimdi de çık bir canlı yayıncık yap da görelim boyunun ölçüsünü. Başkalarına çamur atmak kolay, insanların nasıl hakkını yediğini da çık anlat bakayım.

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Vatan 2018-06-20 12:19:14

Belediyeler vurgunun alasını yaptı yok o belediye battı yok bu kooperatif büyük vurgun ruhlarmı bigecede aldı gitti soysuz kansız şerefsizler aldı aralarında paylaştılar kimsede Tık ses yok niye kimse kimseyi satmıyor bankalara yatırmazlar evlerinde yada biryerlerde saklarlar elbette paraları milletinin halkının parasını çalanda şeref namus Onur olmaz

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