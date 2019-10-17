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Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Hizmet Binası için imzalar atıldı

17 Ekim 2019 Perşembe 14:40
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Hizmet Binası için imzalar atıldı

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Hizmet Binası yapımı ihalesini kazanan Gerçek İnşaat ve Müteahhitlik Şti. Ltd. ile sözleşme imzalandı.

Düzenlenen imza töreninde sözleşmeyi, Kurumu temsilen BTHK Başkanı Kadri Bürüncük, Gerçek İnşaat’ı temsilen Direktörler Savaş Gerçek ve Halil Gerçek imzaladı.

BTHK’dan yapılan açıklamaya göre, çalışmaları 2016 yılında başlayan hizmet binası projesi, BTHK ve KTMMOB Mimarlar Odası işbirliğinde Ulusal Mimari Proje Yarışması şeklinde düzenlendi.

Ekim 2016’da oluşturulan jüri ile birlikte Kurumun geleceğine yönelik ihtiyaç programları oluşturulmuş ve mimari tasarım yarışması duyurulmuştu.

2017’nin Ekim ayında sonuçlanan Ulusal Mimari Tasarım Yarışması sonucunda birincilik ödülünü Mimar Mustafa Hançerli ve Mimar Okan Akben’in tasarımı kazandı. 450 takvim gününde tamamlanacak inşaat, Lefkoşa kazasına bağlı Aydemet mahallesinde bulunuyor.

Vize işlemleri Mayıs 2018’de onaylanan projeler, Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı aracılığıyla çıkılan 221/2019 sayılı ve 25 Eylül 2019 kapanış tarihli hizmet binası ihalesi ile sonuçlandı.

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Bilgi Teknolojileri
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