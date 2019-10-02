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Bilgilendirme ve istişare toplantıları Lefke ile başlıyor

Başbakan Ersin Tatar ve tüm Bakanlar Kurulu üyeleri belde bilgilendirme ve istişare toplantıları kapsamında bundan böyle belirlenen bir program dahilinde her Perşembe bölge ziyaretlerine başlıyorlar.

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:52
Bilgilendirme ve istişare toplantıları Lefke ile başlıyor

UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin kabine üyeleri ve milletvekillerinin de katılımıyla bu kapsamdaki  ilk  toplantısını Lefke’de yapıyor.

“Ülkeye hizmet yolunda Lefkedeyiz” sloganı ile gerçekleştirilecek ziyaret  yarın saat 19.00 da Lefke AKM’de gerçekleştirilecek.

Lefke ile ilgili hükümetin icraatlarının, gelecek projelerinin anlatılacağı toplantıda Lefke halkı sorunlarını ve beklentilerini hükümet yetkililerine direk iletme fırsatı da bulacaklar.

Bu kapsamda, düzenlenen  bir program çerçevesinde 10 Ekim’de İskele, 17 Ekim’de de Güzelyurt bölgesinde “Ülkeye Hizmet Yolunda Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları” yapılacak.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Bilgilendirme
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