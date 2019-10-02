Bilgilendirme ve istişare toplantıları Lefke ile başlıyor

UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin kabine üyeleri ve milletvekillerinin de katılımıyla bu kapsamdaki ilk toplantısını Lefke’de yapıyor.

“Ülkeye hizmet yolunda Lefkedeyiz” sloganı ile gerçekleştirilecek ziyaret yarın saat 19.00 da Lefke AKM’de gerçekleştirilecek.

Lefke ile ilgili hükümetin icraatlarının, gelecek projelerinin anlatılacağı toplantıda Lefke halkı sorunlarını ve beklentilerini hükümet yetkililerine direk iletme fırsatı da bulacaklar.

Bu kapsamda, düzenlenen bir program çerçevesinde 10 Ekim’de İskele, 17 Ekim’de de Güzelyurt bölgesinde “Ülkeye Hizmet Yolunda Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları” yapılacak.

(BRT/MAIL)