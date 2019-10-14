Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliğinde Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından yürütülen “Kuzey Kıbrıs’ta Mesleki Eğitim ve İşgücü Piyasasına Yönelik Hayat Boyu Öğrenim Projesi” kapsamında Bilgisayar Destekli Muhasebe Eğitimi düzenlendi.

Eğitim 3 günlük program şeklinde 9-11 Ekim tarihleri arasında konusunda uzman eğitmenler Evren Erk ve Gürhan Ürer tarafından yoğun bir katılım ve ilgiyle İş Kadınları Derneği’nde gerçekleştirildi.

Eğitim sonunda tüm katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları takdim edildi.

(BRT/MAIL)