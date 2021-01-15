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"Bilimin gerektirdiği gibi aşımızı olduk"

Corona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'den KKTC'ye ulaştırılan 20 bin doz aşı kullanılmaya başlandı. 

15 Ocak 2021 Cuma 13:10
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"Bilimin gerektirdiği gibi aşımızı olduk"

Corona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'den KKTC'ye ulaştırılan 20 bin doz aşı kullanılmaya başlandı. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin ardından vakit kaybetmeden sağlık çalışanlarının aşılanmasına geçildi. 

Hekimler, hemşireler ve tüm sağlık çalışanlarının  aşı yapılması bekleniyor.

Kişisel sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan pandemi doktorlarından olan Yağmur Aldağ şu yorumda bulundu:

"Bilimin gerektirdiği gibi aşımızı olduk. Artık daha güçlü daha hazır daha rahat hastalarımıza bakabileceğiz...
Tüm hastalarıma, yakınlarıma, sevdiklerime aşı olmasını öneriyorum..
Not: Olmak istemeyen kimseye zorla aşı yapılmaz, yapılamaz..."

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