Bilişim suçları tüzüğü Resmi Gazete’de

Bilişim Suçları Yasası altında hazırlanan “Bilişim Suçları Tüzüğü” de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüzüğün amacı ve kapsamı “Yer ve erişim sağlayıcıları ile ticari ve kurumsal içerik sağlayıcıların kimlik ve iletişim bilgilerini, elektronik hizmetlerinin teknolojisini, türünü, barındırma yerini ve benzeri tanıtıcı bilgilerini yayınlanmasına ilişkin kuralları, erişim sağlayıcıların denetim sıklığı, yöntemi, denetçilerde aranacak nitelikler, denetim sonuçlarının Kurum tarafından yayınlanması ve denetimle ilgili diğer hususları, erişim saylayıcıların faaliyetlerine son vermesi halinde trafik bilgilerine ilişkin kayıtları Kuruma aktarmasının usul ve esasları, toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülüklerine ilişkin izin belgesinin verilmesine ve denetimine ilişkin esas ve usulleri, ve yasa uyarınca soruşturma memurlarının mahkemeye başvuru esnasında kullanacağı formların biçim ve içerikleri” olarak ifade edildi.