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Bilişim Suçları Yasası yürürlükte

Bilişim Suçları Yasası, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:47
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Bilişim Suçları Yasası yürürlükte

Bilişim sistemlerinin, ağlarının ve verilerinin gizliliğine, doğruluğuna ve ulaşılabilirliğine zarar verici faaliyetler ile kötüye kullanımının ve suç işlenmesinin engellenmesi için uygulanacak usul ve esasları düzenleyen; Meclis’in 30 Haziran’daki toplantısında oy çokluğuyla onaylanan yasa, dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından imzalanmıştı. 

Bilişim Suçları Yasası’yla ayrıca, içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıları ile internet haber sitelerinin yükümlülük ve sorumlulukları düzenlendi; tüm bu faaliyetler kapsamında suç oluşturan eylemler ve cezalar belirlendi.

Yasada söz konusu suçlarla etkili biçimde mücadele edilmesine ve suçların kovuşturulmasına ilişkin usul ve esaslar da yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Bilişim Suçları Yasası
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