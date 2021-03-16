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"Bilişim Suçları Yasasının İptali" duruşması Perşembe günü

Bilişim Yasası’yla ilgili Anayasa Mahkemesi’nde açılan iptal başvurusunun duruşması perşembe günü gerçekleştiriliyor.

16 Mart 2021 Salı 12:08
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"Bilişim Suçları Yasasının İptali" duruşması Perşembe günü

Basın Emekçileri Sendikası’ndan (Basın-Sen) yapılan yazılı açıklamaya göre 14 Temmuz 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilişim Suçları Yasasına karşı 21 Temmuz 2020’de açılan iptal davası, 18 Mart Perşembe günü saat 10.00’da Anayasa Mahkemesi’nde görülecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Basın Emekçileri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kişmir, Bilişim Suçları Yasasındaki bazı maddelerin hem özel hayatın gizliliğine, hem de en temel insan haklarına aykırılık içerdiğinin düşünüldüğünü belirterek, yasanın polise ciddi yetkiler verdiğini söyledi.

Kişmir açıklamasında, “Polis ‘Love Erdoğan’ afişlerine yapılan yazılama eylemi ile ilgili olarak bazı Sol Hareket üyelerinin telefonlarına, gerekçesiz bir şekilde Bilişim Yasasına dayanarak el kondu” dedi.

Açıklamaya göre davalara, Basın Emekçileri Sendikası, Toplumcu Demokrasi Partisi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Çağ-Sen, Sol Hareket, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi ve Yeni Kıbrıs Partisi de destek veriyor.

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