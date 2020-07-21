Bilişim Yasası, Anayasa Mahkemesi’ne taşınıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Bilişim Suçları Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre TDP, bugün saat 08.30’da Bilişim Suçları Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyalayacak.

BASIN-SEN DE ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURACAK

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), bugün, Bilişim Suçları Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyalayacak.

Basın-Sen Yönetim Kurulu adına Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Saat 10.30`da Bilişim Suçları Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Çağ-Sen, Sol Hareket ve Bağımsızlık Yolu`nun maddi/ manevi destek vereceğini açıkladığı dava süreci, yarın Basın-Sen Avukatı Tacan Reynar`ın davayı dosyalaması ile başlayacaktır.

Destek verecek örgütlerin katılımı ile Basın–Sen, Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacak.”