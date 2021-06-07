Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
4 gün daha tutuklu kalacak
4 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha ek tutukluluk
3 gün daha ek tutukluluk
Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı
Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı
"Alkollüydüm hatırlamıyorum"
"Alkollüydüm hatırlamıyorum"

Bilmeceyi çözen turist KKTC’ye girebilecek!

Cüneyt Oruç'un bugünkü köşe yazısı...

07 Haziran 2021 Pazartesi 08:10
288 Okunma
Bilmeceyi çözen turist KKTC’ye girebilecek!

Ülkede kara sınır kapıları açıldı. Allah daha çok versin. Hafta sonu çarşı pazar Güney’den gelenlerle doldu taştı. 
Ancak sanıyorum birileri bizi yanlış anladı. Biz kapıları açın derken, sadece Güney’den gelenlere ya da buradan Güney’e geçenlerden söz etmiyorduk.
Turizm için de kapıların açılmasını istiyorduk. Ancak ne yazık ki öyle olmadı. Kapıların bu şekilde açılması sadece marketçilere hediye oldu.
Neden mi?
Adaya güneydeki hava limanlarını kullanarak gelecek olan turistlerin Kuzey Kıbrıs’a geçişlerine konan engeller, aslında “ülkemize gelmeyin” demenin bir başka yoluydu.
Türkiye’den gelecek olan turistlere de konan engeller, işi adeta bilmeceye döndürdü.
Turizmciler dün sordu.
Bütün dünya ülkeleri çift aşılarını tamamlamış olan kişileri ülkelerine “başka herhangi bir koşul” aramadan kabul ederken, biz neden PCR testlerinden tutun da çeşit çeşit renk skalasıyla kendimizden soğutuyoruz?
Üstelik bizim koyduğumuz kriterleri bırakın turisti, turisti getirecek tur operatörleri dahi anlayabilmiş değil.
Aslında işin rengi belli olmuştur. Biz bu yıl bu kriterlerle “Turiste gelme” diyoruz. Olabilir bu da bir seçenektir. Demek ki biz Maliye’nin her ay borçlandığı parayla  ya da Türkiye’den gelecek kaynakla, turizm sektöründe çalışana 12 ayda iki tane 1500 TL vererek geçirmeyi seçtik.
O halde çıkın bunu dürüstçe açıklayın.
Yoksa açmadığınız turizmi açarmış gibi yapıp, bizi de kendini de kandırmayın.
Turizmcilerin dediği gibi hükümet anlaşılan 2021 yılını da gözden çıkarmıştır. Milyar dolarlara varan ülkedeki turizm yatırımını “yerli turist” ile avutmanın peşindedir.
Beyler uyanın. Dünya pandemi sonrasında kabuğundan çıkmış, güvenli yerler arıyor. Siz vaka sayısıyla övünürken, bunu ekonomik bir sonuca ulaştırmaktan kaçınıyorsunuz.
Ülkeye girişte öyle şartlar koyuyorsunuz ki, turiste bir tek “Bilmeceyi çözen KKTC’ye gelebilir” demediğiniz kaldı. Anlaşılan bazılarının tuzu kuru. “Bu sene de turist olmayıversin” diyor. O halde çıkıp bunu açıkça itiraf edin. Kimsenin anlayamadığı turizm kriterleriyle ipe un sermeyin…

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu, Perşembe Günü KKTC'ye Gelecek
Kılıçdaroğlu, Perşembe Günü KKTC'ye Gelecek
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
İzzet İzcan’ın organize işleri
İzzet İzcan’ın organize işleri
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim