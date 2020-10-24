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Bin 362 TL parayı çaldı

Lefkoşa’da meydana gelen Dükkan Açma, Sirkat, Kasti hasar ve KKTC'den İkamet İzinsiz suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı N.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Ekim 2020 Cumartesi 16:57
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Bin 362 TL parayı çaldı

Lefkoşa’da meydana gelen Dükkan Açma, Sirkat, Kasti hasar ve KKTC'den İkamet İzinsiz suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı N.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Ali Gencer, zanlının Dükkan Açma, Sirkat, Kasti hasar ve KKTC'den İkamet İzinsiz suçlamalarıyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 22-23.10.2020 tarihleri 22.00 - 10.00 saatleri arasında Lefkoşa'da Köşklüçiftlik bölgesinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Müslüm Güçlüer’in yapmakta olduğu Adora Cafe isimli işyerine Lefkoşa'da sakin N.G 'nin saklı olduğu yeri bildiği anahtarı alarak, giriş yapmak istediği sırada ofisin ahşaptan mamul kapısının kilit kısmını kırarak kasten ve kanunsuz olarak hasara uğratıp, işletmenin kasası içerisinde muhafaza edilen toplam bin 362 TL nakit parayı sirkat ettiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili yapılan muhaceret kontrollerinde ise adı edilenin 11.08.2020 tarihinden itibaren 73 gün ikamet izinsiz olarak KKTC'de kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, 23.10.2020 tarihinde zanlının kamera görüntülerinden tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlının bir gönüllü ifade verip, suçunu itiraf ettiğini ancak ifadenin teyit tekzibinin yapılacağını, zanlı ile ilgili suça bağlayıcı başka kamera kaydı araştırılacağını belirtti.

Polis, sirkat edilen paranın tespit edilebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 24.10.2020 17:11
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