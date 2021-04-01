Bin 500'ler mahkemelik oldu

Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB); Hükümetin çıkarmış olduğu Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (değişiklik) Tüzüğünü Anayasaya aykırı olduğu iddiası ile yargıya taşıdı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Birlik Başkanı Seran Aysal, "Sektörler arasında eşitsizlik yapıldığına inanan Birliğimiz; eşitlik, adalet ve hukuk devleti ilkesinin temel unsurlarının ihlal edilmesi, Mimar ve Mühendislere hiç bir açıklama yapılmaksızın dışarda tutulması nedeniyle Birlik hukukçumuz Avukat Mehmet Şahoğlu tarafından Anayasa Mahkemesine müracaatta bulunmuştur" dedi.

"Özellikle içinden geçtiğimiz zor süreçte hükümet edenler gerek bireyler gerekse sektörleri ötekileştirmeden karar alınması yönündeki Birlik görüşümüz ortadayken, geçen yıl uyarılarımızla yapılan düzeltmenin bu yıl aynı şekilde tüzükte yer alması kabul edilemezdir" diyen Aysal, "1,500 TL – 1.000 TL olarak açıklanan yardımın vatandaşın herhangi bir sorununa çözüm olmayacağı aşikarken KTMMOB açısından konu yardım miktarı olmayıp alınan kararla yaratılan eşitsizlik, adaletsizlik ve ötekileştirmedir" diyerek yargıya başvuru gerekçelerini açıkladı