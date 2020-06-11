'Bin 500 TL' Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bin 500 TL devlet desteğinin ikinci pakette de verileceğini söyledi.

Kapalı sektörlere bin 500 TL’lik devlet desteğinin devam edeceğini söyleyen Sucuoğlu, bugün Bakanlar Kurulu’nda bu konunun da görüşüleceğini belirtti.

Söz konusu desteğin kapalı sektörlere ‘daha uzun süre’ verilebileceğini söyleyen Sucuoğlu, bugün Bakanlar Kurulu’nda bu konunun görüşüleceğini ifade etti.

İkinci bin 500 TL’lik desteğin kapalı sektörlere verileceğinin kesin olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Bakanlar Kurulu’nda netleşecek. Belli sektörlere 2-3 ay daha devam edecek. Öyle düşünülüyor” dedi.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI