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Bin 500 TL destek için başvurular yarın başlıyor

Çalışma Bakanlığı, bin 500 TL destek başvurularının yarın başlayacağını belirtti.

19 Nisan 2020 Pazar 16:44
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Bin 500 TL destek için başvurular yarın başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bin 500 TL destek için başvuruların yarın başlayacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından 17 Nisan 2020 tarihinde uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü  kapsamında ücret desteği almaya hak sahibi olan çalışanların işverenleri, 1500 TL Ücret desteği için İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresinde yer alan “1,500 TL Destek Başvuru’’ kısmından, ONLINE başvuru yapabilecek.

Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “20 Nisan 2020 tarihinden itibaren ihtiyat.gov.ct. tr adresinde aktif olacak portala, işverenler  21 gün boyunca  çalışanları ve  kendileri için müracaat edebilecek.

İşverenler tarafından yapılacak başvuruda,  tüzük kapsamındaki çalışanlara ve işverenlere ödenecek  1500 TL, başvuruda belirtilen işyerindeki kayıtlı  çalışanlar adına ve işverenin de kendisi adına  bankaya yatırılacak.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından , 1500 TL ücret desteğine nasıl başvurulacağı konusunda kamu spotu hazırlanmış ve  Bakanlığın  sosyal medya hesapları  başta olmak üzere yazılı ve görsel medyada paylaşılmaya başlanmıştır.

Vatandaşlarımız, 1500 TL ücret desteği ile ilgili sorularını da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait sosyal medya hesaplarından  Bakanlığımıza iletebilirler.”

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıBin 500 TL Destek
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