Bin 500’ler önümüzdeki hafta ödenecek

Ses Kıbrıs Web TV’de, Aytuğ Türkkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Kıbrıs’ın Nabzı’ programına konuk olan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kapalı sektörlerde çalışanlara verilmesi öngörülen bin 500 TL’lik ücret destek ödemelerinin akıbetinin bugün toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısında belli olacağını söyledi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, çalışamayan sektörlerdeki kişilere ödemesi yapılacağı açıklanan 1500 TL’lerle ilgili yaklaşık 58 bin kişinin müracaatta bulunduğunu, ilgili kurulun söz konusu bu müracaatları değerlediğini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bugün toplanacak Bakanlar Kurulu’na bu çalışmayı sunacağını, Bakanlar Kurulu’ndan çıkacak son şekliyle birlikte de Maliye Bakanlığı’nın bu ödemeleri haftaya yapacağını duyurdu.

“Ödemeler çalışanların hesaplarına yapılacak”

Maliye Bakanı Oğuz, “bugün çıkacak sonuca göre ödemeleri önümüzdeki hafta mutlaka. Hemen ödemeler kişilerin hesaplarına yatırılacak. Çünkü biliyoruz ki ilaç hasta olduğumuzda lazım. Hastalık geçince değil” diye konuştu.

Asgari ücretin artığı, dövizin yükseldiği, ekonominin daraldığı, pandeminin ekonomiyi ziyadesiyle etkilediği günümüzde bireysel bazda 1500 TL’lerin çok büyük bir rakam olmadığını, ancak ülkenin ve Maliye’nin de durumunun göz önünde bulundurulması gerektiğine de işaret eden Bakan Oğuz konuşmasının devamında; “gönül isterdi ki bu rakamlar çok daha yüksek olsun. 2000 olsun, 2500 TL olsun ancak kişiliğim, görevim ve Maliye olarak da cebimizdekine göre konuşuyorum. Yapacağımı konuşurum. Afakî veya beklentiye göre konuşmak hem doğru olmaz, hem de beklentileri hayal kırıklığına uğratır. Bu nedenle net olmak lazım” dedi.

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