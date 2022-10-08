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Bin 900 TL'lik kıyafeti üst üste giyerek, çalmaya çalıştı!

Karaoğlunda meydana gelen suç işlemeye teşebbüs meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Abdrahamane MAIGU mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

08 Ekim 2022 Cumartesi 15:45
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Bin 900 TL'lik kıyafeti üst üste giyerek, çalmaya çalıştı!



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Kamalı olayla ilgili bulguları aktardı. Kamalı 7 Ekim 2022 tarihinde Karaoğlunda Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren China Baazar isimli işletmenin içerisinde Girne'de sakin Abdrahamane MAIGU kabinde üzerine giymiş olduğu muhtelif markalarda toplam değerleri  1900  TL olan 4 adet Eşofman Altı, 4 adet tişört , 1 adet Kot Pantalon ve 1 adet sweatshirtü üzerine giyip bahse konu işletmeden çıkmaya çalıştığı sırada çalışanlar tarafından tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının çalmaya çalıştığı emare kıyafetlerin tasarrufunda bulunduğu ve emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Polis memuru Kamalı zanlının gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibi devam ettiğinden ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

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