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Bin kusur kişi bu yüzden hapiste...

Güney Kıbrıs’ta son 8 yıl içinde bin 472 kişinin, devlete olan borcu ve nafaka borcu yüzünden hapse girdiği bildirildi.

01 Ekim 2022 Cumartesi 14:22
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Bin kusur kişi bu yüzden hapiste...



Politis gazetesi, bin 472 kişiden çoğunluğun, trafik cezası ve benzeri cezai durumlar karşısında kesilen, 2 bin Euro ile 5 bin Euro arasındaki para cezalarını ödemedikleri için hapse girdiğini yazdı.

Haberde, devlete borcu olan kişilere hapis cezası vermek yerine kamuya yararlı bir iş yapmasına yönelik karar üretilebilmesi için 1996 yılında yasa üretildiği; yasanın ilk defa 2005 yılında uygulandığı, ancak hakimlerin, hapis cezasını kamu hizmetine dönüştürme konusunda tereddütleri olduğu kaydedildi.

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