Bina yeni eziyet aynı

Havadis'ten Kardelen Göksu'nun haberine göre, Kısa bir süre önce KTHY Genel Müdürlük binasına taşınan, Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Dairesi’nde dün vatandaş zor anlar yaşadı. Numaratör arızası nedeniyle işler durdu, dairede adeta izdiham yaşandı. Arıza yaklaşık yarım saat süren bir uğraşın ardından giderildi ve vatandaşlar tekrardan sıra numarası alarak işlem yaptırmaya başladı.

Bayram tatili etkiledi

9 gün süren bayram tatili ve öncesinde dairenin taşınma nedeniyle bazı günler işlem yapmaması, kalabalığın artmasına neden oldu. Seyrüsefer ve muayenelerini gününde yaptırmak isteyen vatandaşlar dairede uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaş bunaldı

Numaratörün bozulmasıyla yaşanan izdiham vatandaşı bunalttı. Bir vatandaş, “İşte durumu sizde gördünüz bina değişti ama eziyet aynı. Bu durum her resmi dairede yaşanmakta. Sorun bina değil sistemdir. Vatandaş odaklı bir sistem kurgulayamadık. Vatandaş yalnızca sağılacak inek olarak görülüyor” dedi.