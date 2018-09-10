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Binalar tehlike saçıyor

10 Eylül 2018 Pazartesi 09:19
Binalar tehlike saçıyor

Lefkoşa Kent Surları’nın görünümü, tarihi ve kültürel miraslara verdiği değer bakımından ülkenin imajını sarsar nitelikte. Kent Surları’nın duvarlarını yabani otlar sardı, duvarlar sprey boya ile boyanmış, her yerde çöp var

Havadis'ten Kardelen GÖKSU'nun haberine göre;

Turistlerin uğrak noktası Girne Kapısı’nda bulunan Kent Surları kaderine terk edildi.

Kent Surları, çöplere bezenmiş durumda.

Lefkoşa Kent Surları’nın üst kısmında, içki şişeleri, cam kırıkları ve daha birçok atık bulunuyor.

Surların üzerleri ise sprey boya ile karalanmış şekilde. Surların üzerinde yeşeren yabani otlar ise ülkedeki tarihi miraslara olan ilgisizliği bir kez daha gözler önüne seriyor.

Binalar tehlike saçıyor

Lefkoşa-Surlariçi bölgesindeki bakımsızlıktan birer birer yıkılan tarihi binaların yarattığı görüntü kirliliği ise bölgeyi ziyaret eden turistler tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor.

Ülkenin turistler gözünde itibarını zedeleyen yıkık, dökük binalar, bölgenin tarihi dokusuna ve otantik görünümüne de olumsuz etkide bulunuyor.

Harabe durumundaki yapılar ayrıca bölgede yaşayan ve bölgeyi ziyaret edenlerin can güvenliğini tehdit ediyor.

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Son Güncelleme: 10.09.2018 09:24
Anahtar Kelimeler:
MirasHaberBina
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