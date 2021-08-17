Künye
Kıbrıs 33
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İmam nikâhlı eşini bıçakla yaraladı
İmam nikâhlı eşini bıçakla yaraladı
Çağlar Yüksel davasından tutuklandı; Aracından demir jop çıktı
Çağlar Yüksel davasından tutuklandı; Aracından...
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Uyuşturucuyla yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı
Kundakçı cezaevine gönderildi
Kundakçı cezaevine gönderildi

“Binalarda ısı yalıtım şartı getirilmeli”

Çevre örgütü Slow Food Salamis, binaların enerji performansını değerlendiren ve sınıflandıran düzenlemelerin getirilmesi gerektiğini savundu.

17 Ağustos 2021 Salı 11:19
14 Okunma
“Binalarda ısı yalıtım şartı getirilmeli”

Slow Food Salamis’ten Umut Kurşun yaptığı yazılı açıklamada, gelinen aşamada enerji maliyetlerini düşürecek yasaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini, bunlardan birinin de ısıtmaya, soğutmaya, aydınlatmaya harcadığı enerji miktarını belirleyen binalar için enerji kimlik belgesi uygulaması olduğunu belirtti.

“BİNALARDA ISI YALITIM ŞARTI GETİRİLMELİ”

Binalarda ısı yalıtım şartının da getirilebileceğini ifade eden Kurşun, Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’de binalarda enerji performansı denetimi ve ısı yalıtım zorunlu hale getirildiğine dikkat çekti.

Kurşun, Cittaslow (sakinşehir) ünvanlı Yeniboğaziçi bölgesinde emirnamelerde düzenlemeler yapılarak pilot bölge olarak uygulamaların hayata geçirilebileceğini kaydetti.

“Kirleten öder” ilkesinin de hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Kurşun, fosil yakıtlar üzerinden alınan vergilerin artırılması ve geleneksel enerji kaynaklarına yönelik devlet desteklerinin azaltılması gerektiğini belirtti.

Kurşun, enerji verimliliği için net hedeflerin belirlenmesi gerektiğini de vurguladı.

Kurşun, yapılan çalışmalarda binalarda ısı kayıplarının yüzde 40’ının dış duvarlarından, yüzde 30’unun pencerelerinden, yüzde 17’sinin kapı ve hava girişlerinden, yüzde 7’sinin çatıdan ve 6’sının alt döşemelerden kaynaklandığının ortaya konduğuna da dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
Slow Food Salamis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karşıyaka'da iki kişi tutuklandı
Karşıyaka'da iki kişi tutuklandı
1.750 kilogram ağırlığında harnup ürünü çalındı
1.750 kilogram ağırlığında harnup ürünü çalındı
Yasak ihlalleri sürüyor!
Yasak ihlalleri sürüyor!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim