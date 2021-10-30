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Binali Yıldırım KKTC’ye geldi

Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Binali Yıldırım Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayına katılmak üzere KKTC’ye geldi. Binali Yıldırım’ı UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve Türkiye Cumhuriyet Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri karşıladı.

30 Ekim 2021 Cumartesi 09:50
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Binali Yıldırım KKTC’ye geldi
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TBMM Eski Başkanları'ndan, Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Binali Yıldırım Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayına katılmak üzere KKTC’ye geldi. 

Binali Yıldırım’ı UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve Türkiye Cumhuriyet Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri karşıladı.  

UBP'nin 3 Genel Başkan adayı; Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre'nin, kurultay konuğu Binali Yıldırım'ı Ercan’da “birlikte karşılama” planlanmıştı ancak karşılama planı iptal edilmişti.

Söz konusu değişimin son dakika “yanlış anlaşılmaların” önüne geçmek için yapıldığı öğrenilmişti.

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