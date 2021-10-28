Binali Yıldırım UBP Kurultayı'na katılacak

KKTC’de siyaset arenası bugüne değin görülmemiş, yaşanmamış hadiselerle çalkalanırken, gözler hafta sonu UBP kurultayına kilitlendi.

Söz konusu kurultayda bir ilk yaşanacak.

Kıbrıs Postası’nın iddiasına göre Türkiye’nin eski başbakan ve ulaştırma bakanlarından Binali Yıldırım KKTC’ye gelerek Ulusal Birlik Partisi (UBP) kongresine katılacak.

Binali Yıldırım’ın kurultayda bir konuşma yapacağı da öğrenildi.

Kurultayda adaylardan Hasan Taçoy ile uzun yıllara dayanan dostluk ve yakın ilişkileri ile bilinen Binali Yıldırım’ın konuşması şimdiden merak konusu…

KAYNAK: KIBRIS POSTASI