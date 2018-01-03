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Binatlı geçen sezonu ikiye katladı

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Güzelyurt ekibi son iki sezondur 16 takımla oynanan Süper Lig’de geçen sezon ilk devreyi 17 puanla 10.sırada tamamlamıştı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:13
Binatlı geçen sezonu ikiye katladı
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Havadis'ten Hüseyin Köprülü'nün haberine göre, Süper Lig’de ilk devreyi 30 puanlı lider Yenicami’nin ardından 29 puanla ikinci sırada kapatan Binatlı, bu anlamda geçen sezondan çok daha başarılı bir grafik çizdi.

Güzelyurt ekibi son iki sezondur 16 takımla oynanan Süper Lig’de geçen sezon ilk devreyi 17 puanla 10.sırada tamamlamıştı.

Sarı yeşilliler bu sezon ise ilk devreyi 29 puanla ikinci sırada kapatarak büyük bir çıkış yaptı.

Galibiyetler iki katına çıktı

Binatlı takımı geçen sezon 15 maçta 4 galibiyet elde ederken, bu sezon ise bunu iki katına çıkararak 8 galibiyet almayı başardı.

Dolaylı olarak bu sezon diğer istatistiklerde de başarılı olan Binatlı daha fazla gol atarken, kalesinde de daha az gol gördü.

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