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Binboğa ile Levazım dayanışması kar getirdi

Ülkede kooperatiflerin günden güne artan önemi son dönemde yaşanan yem satışları ve diğer piyasa dengeleri gözetildiğinde bir kez daha ortaya konuldu.

17 Aralık 2019 Salı 15:24
Binboğa ile Levazım dayanışması kar getirdi

Ülkede kooperatiflerin günden güne artan önemi son dönemde yaşanan yem satışları ve diğer piyasa dengeleri gözetildiğinde bir kez daha ortaya konuldu.

Zor günler geçiren Zirai Levazım makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi’nin imdadına Binboğa Karma Hayvan Yemi harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi yetişti.

Kooperatif Merkez Bankası iştirakleri arasında er alan iki kurumun dayanışması, hem üreticinin hem de kooperatiflerin karına oldu.

Binboğa yöneticilerinin akılcı tutumu ile hem kooperatif kar etti hem de Zirai Levazım zor günlerini bir nebze de olsun atlatmış oldu.

İki kooperatifin işbirliği öncesinde gerekli hukuksal araştırmanın da yapıldığı ve hukuken bir engel olmadığı öğrenildi.

Binboğa Yem Kooperatifi, Doğrudan Gelir Desteği’nin peşin ödenemediği günlerde hem piyasadaki fiyatları dengelemek hem de çiftçiye yardımcı olmak maksadıyla getirdiği Taban Gübresi’ni kardeş kuruluş olan Zirai Levazım’a gümrük öncesi satarak hem kamu yararına bir hareket gerçekleştirdi hem de Zirai Levazım’ın da kar etmesine neden oldu.

Binboğa 115 bin TL kar elde etti

Binboğa Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi, kardeş kuruluş olan Zirai Levazım ile yaptıkları ticaretten hem 115 bin TL kar elde etti hem de Zirai Levazım’ın da çiftçiye yaptığı satışlardan gelir elde etmesine neden oldu.

Çiftçi de kazançlı çıktı

Bu ticaret ile birlikte Doğrudan Gelir Desteği’nin peşin olarak verilmediği bir ortamda, dolaylı olarak yeni bir kredi imkanı sağlandı.

Çiftçilerin mağdur olmaması için son çare olarak bu uygulamaya gidildi ve 2020 dönemi hasadının verimli olmasına katkıda bulundu.

Binboğa 2019’da 2 milyon TL kar bekliyor

Binboğa Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi, 2016-2017 yıllarında zarar etmesine karşın yeni yönetim ile adeta yükselişe geçti.

Reklam ve sponsorluk giderleri başta olmak üzere bir çok gider kısıldı. 2019 Ekim ayı sonu itibarı ile bilançonun 2 milyon TL karda olduğu kaydedildi.

Banka faizinden daha fazla kazanç elde edildi

Binboğa Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi, Levazım ile işbirliği yaparak, parasını bu ticarete yatırmak yerine bankada tutsaydı 29 bin 262 TL faiz karı elde edecekti.

Yapılan ticaret ile bu kar 144 bin 570 TL gelir elde edilmiş oldu. Dayanışma ile hem kendine hem de kardeş kuruluşa para kazandırılmış oldu.

Ticaret; kooperatifin geleceğini korudu

İki kooperatif arasında yapılan bu ticaret ülke çiftçisinin gübresini ekim dönemi öncesinde almasına neden oldu hem de kamu yararı güdülerek kooperatiflerin de kar elde etmesini sağladı. Zirai Levazım Kooperatifi’nin yüzde 70’ini oluşturan Kimyevi Gübre satışları, ekim sezonunu kapsıyor.

Binboğa Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi, Yönetim Kurulu üyelerinin kısa sürede ürettiği çözümle, hem kooperatifler arası bir dayanışma sergiledi, hem banka faizinin neredeyse 4 katı fazla kar etti, hem de Levazım Kooperatifi de ticari faaliyetlerine kar ederek devam etti.

Kaynak:Haber KIBRIS

Son Güncelleme: 17.12.2019 15:32
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