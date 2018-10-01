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Binboğa, karma yem fiyatında indirime gittiğini açıkladı...

Binboğa yem fabrikası, kur riskini üstlenerek, karma yem fiyatında indirime gittiğini açıkladı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:03
Binboğa, karma yem fiyatında indirime gittiğini açıkladı...

Binboğa Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin; hayvancılık alanında faaliyet gösteren tüm vatandaşlarımızın hangi zor şartlarda hayvancılık yapmış olduklarının bilincindeyiz” denildi.

Uzmanlar ve Hayvancılık Dairesi’nin çalışmalarıyla, Binboğa Yönetim Kurulu’nun kur riskini şirket olarak üstlenerek, karma hayvan yeminde indirime gittiği, indirimin bugünden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

Açıklamada, yapılacak ödemelerde, hayvancının nefes almasını sağlamak adına 3 ay vade tanınacağı ifade edildi.

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Binboğa Yem FabrikasıKarma YemIndirimGündemKıbrıs
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