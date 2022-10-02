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Binboğa Yem Fabrikası'ndan üreticilere önemli açıklama!

Binboğa Yem Fabrikası, inek pelet 16 protein yeminin peşin satış fiyatını 450 TL olarak belirledi.

02 Ekim 2022 Pazar 15:17
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Binboğa Yem Fabrikası'ndan üreticilere önemli açıklama!



Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (Binboğa) Ltd., Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının arpa fiyatında yaptığı sübvasiyeden dolayı, inek pelet yemin satış fiyatını yeniden düzenleyerek 450 TL olarak açıkladı.

Binboğa’nın hayvan üreticilerine yönelik bugün yaptığı duyuruda, “Binboğa Yem Fabrikası, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının arpa fiyatında yaptığı sübvasiyeden dolayı üreticisine destek olmak amacıyla inek pelet 16 protein yeminin peşin satış fiyatını 450 TL olarak açıkladı” denildi.

Binboğa, cuma günü, inek pelet yem fiyatını 460 TL olarak açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Binboğa Yem FabrikasıInek Pelet
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