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Binboğa Yem Fabrikası Zahire Alımını 1.35’den Yaptığını Ve Ödemelerin Yarın Tamamlanacağını Açıkladı

04 Aralık 2019 Çarşamba 13:35
Binboğa Yem Fabrikası Zahire Alımını 1.35’den Yaptığını Ve Ödemelerin Yarın Tamamlanacağını Açıkladı

Binboğa Yem Fabrikası, 2019 yılında ülke çiftçisinden gerçekleştirilen zahire alımlarında, diğer şirketlerin ve özel kişiler gibi 0,90TL'den değil, üreticiyi mağdur etmemek ve ürününe değer katmak adına devletin açıkladığı 1,35TL ödeme yaptığını açıkladı.
Binboğa Yem Fabrikası’ndan yapılan açıklamada, toplamda 12,937,333TL olan tutarın bugün itibariyle 10,470,000 TL'lik kısmının çiftçilere ödendiği belirtildi.
Yapılan ödemelerin hızlandırılması adına dün KOOPBANK ile Binboğa Yem arasında protokol imzalandığı ve bu kapsamda yarından itibaren geri kalan ödemenin yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Her zaman ülke çiftçisinin ve hayvancısının yanında olan, en zor zamanlarda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen Binboğa Yem Fabrikasını karalamak adına yapılan açıklamaların amacının ne olduğu açıkça görülmektedir. Bizler Binboğa Yem Yönetim Kurulu ve Çalışanları olarak bu tip çıkar çatışmaları içinde olmayacağımızı, işimizi layıkıyla yaparak ülkemize değer katmaya, çiftçimizin ve hayvancımızın yanında olmaya dün olduğu gibi bugünde devam edeceğimizi siz değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz”

Anahtar Kelimeler:
Binboğa Yem
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