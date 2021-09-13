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Binboğa-Yem Ltd’deki grev sona erdi

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını ve bu kapsamda bir protokol imzalandığını belirterek, Binboğa-Yem Ltd’deki grevin sona erdiğini duyurdu.

13 Eylül 2021 Pazartesi 20:08
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Binboğa-Yem Ltd’deki grev sona erdi

Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (Koop-Sen), Karma Hayvan Yemi Harnup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (BİNBOĞA-YEM) Ltd’de yaptığı eylem sona erdi.

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz tarafında yapılan yazılı açıklamada, bugün Başbakanlık ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinde yapılan toplantılar neticesinde taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını ve bu kapsamda bir protokol imzalandığını belirtti.

“Bu bağlamda iş barışı sağlanmış olup, grevimiz sona ermiştir” ifadelerini kullanan Güröz, “Yarın itibarıyla Binboğa Yem Fabrikası, LP Gaz Tesisleri ve Harup Fabrikasında iş başı yapılacak ve halkımıza ve hayvancımıza hizmet verilecektir. Grev süresince verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı tüm kesimlerden özür dileriz” dedi.

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