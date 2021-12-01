Biniciler müsabaka için Güzelyurt’ta bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Binicilik Federasyonu 2021 sezonu 8. Engel Atlama Müsabakası, Güzelyurt’ta Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nde 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplam 6 kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakası, Cumartesi gübü 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorilerinde yarışıldı. Müsabakanın ikinci gününde ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorileri yapıldı.

Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı.

Hafta sonu adeta bir karnaval havasında gerçekleşen yarışlara iki canlının aynı anda yaptığı sporu içeren müsabaka, çok sayıda sporcu katılımıyla gerçekleşti.

Müsabaka sonuçları ise şöyle:

70 cm X-pole

Kulüp Binici At

1. Aner Tanem Boytam Silence

2. Aner Koray Güler Bety

3. Royal İsmail Sağlamer Sydney

70 cm: 5-12 Yaş Kategorisi

1. Royal İsmail Sağlamer Sydney

2. Aner Tanem Boytam Silence

3. Terzioğlu Jaya Hoyles Rüzgar

12-14 Yaş Kategorisi

1. Aner Süreyya Çakır Oscar

2. Royal Asya Altıngüneş Trinity

3. Rüzgar İldem Mühip Crazy Luke

90 cm: 12-14 Yaş Kategorisi

1. Royal Derin Satvet Dream Flight

2. Royal Ali Toruntay Asya

3. Yok

15-18 Yal Kategorisi

1. Aner Defne Çobanoğlu Stappillon

2. Ferdi Merve Falyalı Campari

3. Beşok Deniz Uysal Blaze

18+ Yaş Kategorisi

1. Royal Kemal Lord Avangard

2. Rüzgar Emre Çocuk Sihir

3. Royal Melissa Alçıner Prosche

Genel Klasman

1. Aner Defne Çobanoğlu Stappillon

2. Royal Kemal Lord Avangard

3. Rüzgar Emre Çocuk Sihir

80 cm

5-12 Yaş Kategorisi

1. Aner Tanem Boytam Silence

2. Terzioğlu Jaya Hoyles Rüzgar

3. Yok

12-14 Yaş Kategorisi

1. Ferdi Nilgün Çelebi Emirgan

2. Rüzgar Sahil Baykara Mia

3. Beşok Eylül Gürtepe Blaze

15-18 Yaş Kategorisi

1. Aner Nurten Paralik Sinclair

2. Terzioğlu Lara Dervişler Rambp

3. Terzioğlu Diren Rachel Sevim Magic

18+ Yaş Kategorisi

1. Aner Görkem Aner Oscar

2. Ferdi Cansu Tunçelli Maestro

3. Ferdi Cansu Tunçelli Gece

100 cm

12-14 Yaş Kategorisi

1. Yok

2. Yok

3. Yok

15-18 Yaş Kategorisi

1. Ferdi Merve Falyalı Campari

2. Aner Defne Çobanoğlu Stappillion

3. Yok

18+ Yaş Kategorisi

1. Terzioğlu Leyla Gökaşan Wulensa II Van Olensa

2. Royal Kemal Lord Avangard

3. Royal Olcay Özçam Adonis

Genel Klasman

1. Terzioğlu Leyla Gökaşan Wulensa II Van Olensa

2. Royal Kemal Lord Avangard

3. Ferdi Merve Falyalı Campari

120 cm

15-18 Yaş Kategorisi

1. Aner Defne Çobanoğlu Stappillion

2. Yok

3. Yok

18+ Yaş Kategorisi

1. Terzioğlu Leyla Gökaşan Wulensa II Van Olensa

2. Royal Kemal Lord Avangard

3. Royal Olcay Özçam Adonis

Genel Klasman

1. Terzioğlu Leyla Gökaşan Wulensa II Van Olensa

2. Aner Defne Çobanoğlu Stappillion

3. Royal Kemal Lord Avangard