Biniciler müsabaka için Güzelyurt’ta bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Binicilik Federasyonu 2021 sezonu 8. Engel Atlama Müsabakası, Güzelyurt’ta Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nde 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Toplam 6 kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakası, Cumartesi gübü 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorilerinde yarışıldı. Müsabakanın ikinci gününde ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorileri yapıldı.
Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı.
Hafta sonu adeta bir karnaval havasında gerçekleşen yarışlara iki canlının aynı anda yaptığı sporu içeren müsabaka, çok sayıda sporcu katılımıyla gerçekleşti.
Müsabaka sonuçları ise şöyle:
70 cm X-pole
Kulüp Binici At
1. Aner Tanem Boytam Silence
2. Aner Koray Güler Bety
3. Royal İsmail Sağlamer Sydney
70 cm: 5-12 Yaş Kategorisi
1. Royal İsmail Sağlamer Sydney
2. Aner Tanem Boytam Silence
3. Terzioğlu Jaya Hoyles Rüzgar
12-14 Yaş Kategorisi
1. Aner Süreyya Çakır Oscar
2. Royal Asya Altıngüneş Trinity
3. Rüzgar İldem Mühip Crazy Luke
90 cm: 12-14 Yaş Kategorisi
1. Royal Derin Satvet Dream Flight
2. Royal Ali Toruntay Asya
3. Yok
15-18 Yal Kategorisi
1. Aner Defne Çobanoğlu Stappillon
2. Ferdi Merve Falyalı Campari
3. Beşok Deniz Uysal Blaze
18+ Yaş Kategorisi
1. Royal Kemal Lord Avangard
2. Rüzgar Emre Çocuk Sihir
3. Royal Melissa Alçıner Prosche
Genel Klasman
1. Aner Defne Çobanoğlu Stappillon
2. Royal Kemal Lord Avangard
3. Rüzgar Emre Çocuk Sihir
80 cm
5-12 Yaş Kategorisi
1. Aner Tanem Boytam Silence
2. Terzioğlu Jaya Hoyles Rüzgar
3. Yok
12-14 Yaş Kategorisi
1. Ferdi Nilgün Çelebi Emirgan
2. Rüzgar Sahil Baykara Mia
3. Beşok Eylül Gürtepe Blaze
15-18 Yaş Kategorisi
1. Aner Nurten Paralik Sinclair
2. Terzioğlu Lara Dervişler Rambp
3. Terzioğlu Diren Rachel Sevim Magic
18+ Yaş Kategorisi
1. Aner Görkem Aner Oscar
2. Ferdi Cansu Tunçelli Maestro
3. Ferdi Cansu Tunçelli Gece
100 cm
12-14 Yaş Kategorisi
1. Yok
2. Yok
3. Yok
15-18 Yaş Kategorisi
1. Ferdi Merve Falyalı Campari
2. Aner Defne Çobanoğlu Stappillion
3. Yok
18+ Yaş Kategorisi
1. Terzioğlu Leyla Gökaşan Wulensa II Van Olensa
2. Royal Kemal Lord Avangard
3. Royal Olcay Özçam Adonis
Genel Klasman
1. Terzioğlu Leyla Gökaşan Wulensa II Van Olensa
2. Royal Kemal Lord Avangard
3. Ferdi Merve Falyalı Campari
120 cm
15-18 Yaş Kategorisi
1. Aner Defne Çobanoğlu Stappillion
2. Yok
3. Yok
18+ Yaş Kategorisi
1. Terzioğlu Leyla Gökaşan Wulensa II Van Olensa
2. Royal Kemal Lord Avangard
3. Royal Olcay Özçam Adonis
Genel Klasman
1. Terzioğlu Leyla Gökaşan Wulensa II Van Olensa
2. Aner Defne Çobanoğlu Stappillion
3. Royal Kemal Lord Avangard