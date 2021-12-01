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Biniciler müsabaka için Güzelyurt’ta bir araya geldi

Binicilik Federasyonu 2021 sezonu 8. Engel Atlama Müsabakası, Güzelyurt’ta Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşti.

01 Aralık 2021 Çarşamba 21:49
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Biniciler müsabaka için Güzelyurt’ta bir araya geldi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Binicilik Federasyonu 2021 sezonu 8. Engel Atlama Müsabakası, Güzelyurt’ta Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nde 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplam 6 kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakası, Cumartesi gübü 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorilerinde yarışıldı. Müsabakanın ikinci gününde ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorileri yapıldı.

Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı.

Hafta sonu adeta bir karnaval havasında gerçekleşen yarışlara iki canlının aynı anda yaptığı sporu içeren müsabaka, çok sayıda sporcu katılımıyla gerçekleşti.

Müsabaka sonuçları ise şöyle: 

70 cm X-pole

Kulüp                        Binici                       At

1. Aner                   Tanem Boytam         Silence 

2. Aner                   Koray Güler              Bety 

3. Royal                  İsmail Sağlamer       Sydney

70 cm: 5-12 Yaş Kategorisi 

1. Royal                  İsmail Sağlamer        Sydney

2. Aner                   Tanem Boytam          Silence

3. Terzioğlu            Jaya Hoyles                Rüzgar

12-14 Yaş Kategorisi

1. Aner                   Süreyya Çakır              Oscar

2. Royal                  Asya Altıngüneş          Trinity

3. Rüzgar                İldem Mühip               Crazy Luke

90 cm: 12-14 Yaş Kategorisi 

1. Royal                  Derin Satvet               Dream Flight

2. Royal                  Ali Toruntay                Asya

3. Yok

15-18 Yal Kategorisi 

1. Aner               Defne Çobanoğlu        Stappillon

2. Ferdi              Merve Falyalı                Campari

3. Beşok             Deniz Uysal                   Blaze

18+ Yaş Kategorisi 

1. Royal              Kemal Lord                  Avangard

2. Rüzgar            Emre Çocuk                   Sihir

3. Royal              Melissa Alçıner             Prosche

Genel Klasman

1. Aner               Defne Çobanoğlu        Stappillon

2. Royal              Kemal Lord                  Avangard

3. Rüzgar           Emre Çocuk                   Sihir

80 cm

5-12 Yaş Kategorisi 

1. Aner             Tanem Boytam         Silence

2. Terzioğlu       Jaya Hoyles               Rüzgar

3. Yok

12-14 Yaş Kategorisi 

1. Ferdi            Nilgün Çelebi          Emirgan

2. Rüzgar         Sahil Baykara            Mia

3. Beşok          Eylül Gürtepe             Blaze

15-18 Yaş Kategorisi 

1. Aner               Nurten Paralik          Sinclair

2. Terzioğlu        Lara Dervişler            Rambp

3. Terzioğlu       Diren Rachel Sevim     Magic

18+ Yaş Kategorisi 

1. Aner             Görkem Aner           Oscar

2. Ferdi           Cansu Tunçelli        Maestro

3. Ferdi           Cansu Tunçelli          Gece

100 cm 

12-14 Yaş Kategorisi 

1. Yok

2. Yok

3. Yok

15-18 Yaş Kategorisi 

1. Ferdi           Merve Falyalı                    Campari 

2. Aner            Defne Çobanoğlu            Stappillion

3. Yok

18+ Yaş Kategorisi 

1. Terzioğlu       Leyla Gökaşan             Wulensa II Van Olensa

2. Royal             Kemal Lord                          Avangard

3. Royal             Olcay Özçam                         Adonis

Genel Klasman 

1. Terzioğlu       Leyla Gökaşan            Wulensa II Van Olensa

2. Royal              Kemal Lord                           Avangard

3. Ferdi              Merve Falyalı                         Campari 

120 cm

15-18 Yaş Kategorisi 

1. Aner      Defne Çobanoğlu                   Stappillion

2. Yok 

3. Yok

18+ Yaş Kategorisi 

1. Terzioğlu      Leyla Gökaşan         Wulensa II Van Olensa

2. Royal              Kemal Lord                    Avangard

3. Royal             Olcay Özçam                       Adonis 

Genel Klasman

1. Terzioğlu       Leyla Gökaşan         Wulensa II Van Olensa

2. Aner             Defne Çobanoğlu         Stappillion

3. Royal             Kemal Lord                 Avangard

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