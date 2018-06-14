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Bir adaya kıyak iddiası

Paşaköy Köy Kalkınma Kooperatifi’nde gerçekleştiği iddia edilen usulsüzlüklerin üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen, kooperatifle ilgili herhangi bir girişimde bulunulmamasını eleştiren Paşaköylü bir kaynak, şimdi de kooperatifin 5 belediye başkanı adayından birine usulsüz şekilde yüklü miktarda para verdiğini savundu.

14 Haziran 2018 Perşembe 09:41
Bir adaya kıyak iddiası

Yeni Bakış'ta yer alan habere göre, Paşaköy Belediye Başkanlığına adaylığını koyan söz konusu şahsa bir kağıda imza karşılığı kooperatiften 75 bin TL para verildiğini ileri süren kaynak, “2-3 Haziran tarihlerinde usule aykırı şekilde bir belediye başkan adayına müracaatta bulunmamasına ve paranın verilmesine onay çıkmamasına rağmen bir kağıda imza karşılığı bu para anında verildi” dedi

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Kooperatifteki usulsüzlüklerin üzerinin hem geçmiş hükümet hem de şimdiki hükümet adına bazı kişiler tarafından kapatılması girişimlerine   dikkat çeken kaynak, “Koalisyon hükümeti yolsuzlukla mücadele, hak adalet söylemleri ile başa geldi ancak şimdi görüyoruz ki bu söylemler havada kalıyor” diye konuştu 

Paşaköy Kalkınma Köy Kooperatifindeki usulsüzlüklere kadın bir mukayyit müfettişin de destek çıktığını ve üstünün kapanmasına ön ayak olduğunu  iddia eden aynı kaynak, Paşaköylülerin yaşanan bu usulsüzlüklerin araştırılması ve sorumluların gereken hesabı vermesi gerektiğini beklediklerini kaydetti

Haberin tamamı Yeni Bakış Gazetesi'nde...

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