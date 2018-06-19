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Bir adet kola çaldığı gerekçesiyle tutuklandı

Mağusa Kaleiçinde faaliyet gösteren “Sweet Mama” isimli iş yerine girerek 1 adet kola çalmakla suçlanan mükellef er zanlı O.T. tutuklandı.

19 Haziran 2018 Salı 09:44
Bir adet kola çaldığı gerekçesiyle tutuklandı

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa Kaleiçinde faaliyet gösteren “Sweet Mama” isimli iş yerine girerek 1 adet kola çalmakla suçlanan mükellef er zanlı O.T. tutuklandı. “Dükkan açma”, “Sirkat” ve “Mülke tecavüz” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı O.T. aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlı O.T., polise verdiği gönüllü ifadesinde ise konu suçu işlediğini hatırlamadığını beyan etti.

Aynı tarihte bir de meyhaneye girildi

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Meselenin tahkikat memuru Şükrü Hafız, zanlı O.T.’nin 11 Haziran tarihinde saat 05:35’te Kaleiçinde faaliyet gösteren “Sweet Mama” isimli iş yerinin kilitsiz vaziyetteki penceresini hasar yapmaksızın açarak içeriye girdiğini ve buzdolabından 1 adet 5 TL değerinde kola sirkat ettiğini açıkladı. Olayın polisin bilgisine 18 Haziran tarihinde geldiğini belirten Hafız, zanlı O.T.’nin tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek konu suçu işlediğini hatırlamadığını beyan ettiğini söyledi. Hafız, aynı tarihte ve aynı saatlerde “Sweet Mama” isimli iş yerine çok yakın bir konumda bulunan “Duayen Meyhane” isimli iş yerinin penceresinin kırılıp kasti hasara uğratılarak içeriye girildiğini belirterek, zanlının bu suçla da bağlantısının olup olmadığının araştırılacağını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Hafız, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı O.T.’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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