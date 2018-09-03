Bir anıta bakamadık

Tarihçi- araştırmacı Tuncer Bağışkan, yıkılan anıtın eski haline de dikkat çekerek, yaşanan vefasızlığı yeniden gündeme taşıdı.

Tuncer Bağışkan'ın sosyal medyadan paylaşımı şöyle:



Beşparmak dağlarına Talia uçak şirketine ait Boing 727 tipi bir yolcu uçağı 27.2.1988 tarihinde düşmüştü. Uçakta sadece uçağın 15 kişilik mürettebatı vardı. Tamamı ölen mürettebat arasında 7 Yugoslav, 2 İngiliz, 4 Türk hostes ve hava yolu şirketi ortaklarından Sümer Savaş ve eşi vardı. Uçak büyük miktarda döviz ve Türk Lirası taşımaktaydı. Daha sonra uçağın düştüğü yer olan Bufavento Kalesi’nin araç park yerine, üzerinde uçak kazasında ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu bir anıt dikildi…. Bu anıtın dünü ve bugünü arasında büyük bir utanç göze çarpıyor. Türkiye vatandaşı mürettebatın yaşamını yitirdiği olayın ardından kaza yerinde oluşturulan anıt, yıllar içerisinde yerle bir oldu. Kazada yaşamını yitirenlerin anısına ise kimse sahip çıkmadı.

Kaynak: Haber Kıbrıs