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Bir anlık dikkatsizliği pahallıya mal oldu

26 Ekim 2019 Cumartesi 18:56
Bir anlık dikkatsizliği pahallıya mal oldu

Bugün saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa – Girne Anayolu üzerinde, Nihal Solak (K-39), yönetimindeki HT 060 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Ciklos mevkii yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla artmıştır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Nihal Solak ile araçta yolcu olarak bulunan Şenay Alıç (K-42) ve Tuana Alıç (K-2,5) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
HaberKıbrısKaza
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