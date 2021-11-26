Bir annenin ilaç isyanı!

Devletin bir çok hastalıkla ilgili ilaç tedarikinde sıkıntı yaşaması örgütlerin yanı sıra vatandaşları da çileden çıkardı.

Disgrafi hastası bir çocuğu olan ve ilaç almak zorunda olan Özlem Akbora isimli anne, devletin ilaç verememesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı önünde eylem başlattı.

Sağlık hakkının anayasal bir hak olduğuna değinen Akbora, sonuç alıncaya kadar eylemine devam edeceğini kaydetti.

“Evladıma bir şey olursa burayı yıkarım”

“Çocuğum 11 yaşında 3 günlük ilacı kaldı.. Bir Disgrafi hastası. Eğer benim çocuğum ilaçsız kaldığı için kalp krizi geçirirse burayı yıkarım ben. Bir devlet bir hastayı koruyamıyorsa biz ne yapalım. Rum tarafına mı gidelim? Devlet vatandaşının sağlığını korumak zorundadır. Sağlık temel hakkımızdır. İlaç yok deniyor, bu bir seçenek olamaz. Hasta her gün ilaç almak zorundadır. Anayasa madde 45, Devlet vatandaşının sağlığını korumalıdır. Ben burada oturmaya başlayacağım. Benim özelimde tüm hasta haklarına cevap verene kadar burada olacağım. Gerçekten sesimizi duyun artık!”

Ya kanser hastalarının durumu…

Akbora şöyle devam etti

“Benim çocuğum ilacını almazsa belki yazı yazamayacak ama ya kanser hastası? Siz kemoterapi alan birine nasıl ilaç yoktur diyebilirsiniz? Artık birileri duysun.. Gerekirse burada çadır kuracağım.. Hayatımda eylem yapmadım beni bu duruma düşürdünüz. Lütfen herkes buraya gelsin. Artık susma zamanı değil, çocuklar uyurken sessiz olunur ölürken değil. Bulamıyorlarsa ilaç kapatsınlar bu kapıları. Devlete vergi veriyoruz ama ilaç için, tedavi için Güney’e ya da Türkiye’ye gideceksek kapatsınlar.

Kaynak : Ses Kıbrıs