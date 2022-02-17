Bir araç sürücüsü trafik kontrolünden kaçarken, park halindeki araçlara çarptı

Polis Basın Subaylığı konuyla alınan bilgilere göre, Gönyeli Spor Kulübü önlerinde aracıyla birlikte bir kazaya karışan Gürel Erecer (E-35) yaşındaolay yerinden kaçtıktan bir süre sonra Ortaköy 4. Sokak üzerinde park halinde halde olan üç araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Gelen ihbar doğrultusunda olay yerine gelen Lefkoşa Trafik Şube Amiri Mehmet Özatılgan ve Lefkoşa Trafik Tahkikat ekipleri, kısa süre içerisinde Gürel Erecer'i tespit etti. Kazadan sonra araç içerisinde polis tarafından yapılan aramalarda edinilen bilgilere göre uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir paket bulunduğu ve sürücünün tutuklanarak gözaltına alındığı öğrenildi.