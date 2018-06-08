“Bir avuç fanatiğin, toplumu maceraya sürüklemesine izin verilmemeli"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Kozanköy’deki iade kararına verilen tepkilerin “ırkçı yaklaşımlar olduğunu” savundu.

Yazılı açıklamasında, “Taşınmaz Mal Komisyonu, yasa ile kurulmuş olup, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu tarafından kabul edilmiştir” diyen Salih Sonüstün, “Bir avuç fanatiğin, Kıbrıs Türk toplumunu maceraya sürüklemesine izin verilmemelidir” dedi.

“Kıbrıs’ın kuzeyinde kurulan statüko ve onun temsilcilerinin amacı, kurulan hukuk dışı düzeni ısrarla devam ettirmektir” ifadesini kullanan Sonüstün, bunun mümkün olmadığını, er ya da geç uluslararası hukuka uygun bir çözüme ulaşmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, “Kıbrıs’ın kuzeyinde yabancı kökenli binlerce insan yaşarken, 18 bin 391 ev, 473 dükkân, 11 bin 276 arsa yabancılara satılmışken, bir Kıbrıslı Ruma kendi arazisinin iade edilmesine karşı çıkarak, halkı kışkırtmak, insanlıkla da bağdaşmaz” dedi.

“BKP, tüm Kıbrıslıların insan haklarını sonuna kadar savunmaya devam edecektir” diyen Salih Sonüstün, “Sınırların, askerlerin, savaşların olmadığı, insanların kardeşçe yaşadığı bir ülke yaratmak temel hedeflerimizdir” diye devam etti.