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Bir ayda 13 kişiyi kaybettik

Ülkede Covid-19’la mücadelede son dönemde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandı.

27 Ağustos 2021 Cuma 10:16
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Bir ayda 13 kişiyi kaybettik

Ülkede Covid-19’la mücadelede son dönemde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandı.

Özellikle tam açılma sonrasında bir çok kişinin pandemi kurallarına uymadan sergilediği davranışlar bir çok aileye ateş düşmesine neden oluyor.

2020 yılında başlayan ve halen daha devam eden Covid-19 pandemisinde ölüm sayılarına bakıldığında bu ayın tavan yaptığı görülüyor.

Özellikle gençlerin bar, cafe, disko gibi yerlerde maskesiz bir şekilde eğlenmesi, kurallara uymaması sonucunda virüs bulaşmaya devam ediyor. Gençlerin hafif atlattığı ifade edilen bu hastalık ise dolaylı yoldan gençlerin yakınları ve yaşlı kişileri çok daha fazla etkiliyor.

Yaşlı hastalar çok ağır geliyor

Sağlık çalışanları, son günlerde önlerine gelen vakaların durumunun çok ciddi olduğunu geçmiş döneme göre yaşlı hastaların daha ağır bir şekilde Acil Durum Hastanesi’ne geldiğini ifade ediyor. Acil Durum Hastanesi’ne başvuran hastaların neredeyse normal servise yatırılmadan yoğun bakım ünitesine yatırılmasından dolayı sağlıkçılar, durumun pek de iç açıcı olmadığını kaydediyor.

Ölümler artacak

Sağlıkçılar, durumun bu şekilde gitmesi halinde ise ülkenin kaosa gideceğini ve ölümlerin yaşlılar noktasında artış göstermesinden korkuyor. Ağır şekilde Acil Durum Hastanesi’ne gelen hastaların aşılarının da eksik olması hem sağlıkçıların müdahalesini hem de hastanın yaşama şansını düşürüyor.

Rakamlar acı tabloyu gösteriyor

16 Ağustos-22 Ağustos tarihleri arasındaki vakalara bakıldığında 40 yaş üstü vaka sayısı 413 iken, 40 yaş altı vaka sayısı 830’lara dayandı. Yaşlı insanlar bir şekil korunmayı sürdürürken, genç kesmin bulaşın ana noktasında olduğu görülüyor. Hal böyle olunca da bulaşın önüne geçilmesinde en büyük engeli gençler oluşturmuş oluyor.

Bir ayda 13 kişiyi kaybettik

2020’de başlayan Covid-19 pandemisinde 2021 Ağustos ayı ölümde rekor kırılan ay olarak kayıtlara geçiyor. Henüz tamamlanmamış olmasına rağmen 13 covid-19 vakası hayatını kaybetti. Ağustos ayı 2021 Ocak-Şubat döneminde 8’i gören ölüm sayısından sonra en fazla ölüme sayısına ulaşılan ay oldu.

En az bulaş olan yaş grubu ölüyor

Rakamlara bakıldığında en fazla bulaş olan grubun gençler olduğu görülürken en az bulaş ise 50 yaş ve üzerinde oluyor. Ancak ölüm oranlarında bu durum tam tersine dönüyor. En az bulaşan kesim olan yaşlı kesim en fazla ölümün olduğu grup olarak karşımıza çıkıyor.

Haber- Kaynak : Haber Kıbrıs / Haberin Tamamı İçin :https://haberkibris.com/gencler-bulasiyor-yaslilar-oluyor-0933-2021-08-27.html

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