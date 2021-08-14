Bir babanın feryadı!

Yedikonuk köyünde ikamet eden Osman Mercimek isimli bir babanın engelli çocuğu için verilen devlet desteği kesildi ve zor günlerden geçiyorlar. 1976 yılında adaya gelen ve çeşitli alanlarda çalışan Osman Mercimek, 1987 doğumlu engelli çocuğuna iki yıl öncesine kadar devlet tarafından verilen desteğin kesilmesi aileyi zora soktu. Baba Osman Mercimek konu ile ilgili konu ile ilgili kendisini ziyaret eden yardımseverlere yaptığı açıklamada şunları ifade etti;

"1976 yılında adaya geldim. 1987 doğumlu engelli bir çocuğum var. Bu çocuğum için üç sene öncesine kadar 3-5 kuruş bez parası veriyorlardı ancak hükümet herhalde paraya ihtiyaç duydu ki bize bu parayı kesti. Bankaya borcum var ve gelirimin yarısı bankaya kesiliyor. Hırsızlık mı yapayım yolsuzluk mu yapayım ne yapayım bilemiyorum. "

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